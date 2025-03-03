Минобороны: Старт ракеты «Союз-2.1б» с военным спутником прошел штатно

Ракету-носитель «Союз-2.1б» запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области в интересах Минобороны, старт прошел в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

Ракета среднего класса с космическим аппаратом была запущена в 01:22 мск. Старт и выведение аппарата на расчетную орбиту прошли штатно.

«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», - указали в Минобороны.

С аппаратом установили устойчивую телеметрическую связь. Его бортовые системы функционируют штатно.

Ранее грузовой корабль «Прогресс МС-30» успешно пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции, пишет Ura.ru.

