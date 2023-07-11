МО: десантные корабли начали перевозку транспорта через Керченский пролив

Большие десантные корабли ВМФ РФ «Калининград» и «Оленегорский горняк» начали перевозить автомобили через Керченский пролив. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 190 машин

Десантный корабль «Оленегорский горняк» 11 июля совершил первый рейс из порта Кавказ в порт Крым.

Корабли способны принять до 40 автомобилей каждый. Они будут работать в круглосуточном режиме.

В Минобороны отметили, что десантные корабли задействованы после обращения Минтранса для разгрузки большого потока автомобилей со стороны Краснодарского края.

Пробка на въезд на Крымский мост со стороны Кубани образовалась в начале июля. Власти объяснили, что заторы возникли из-за большого числа желающих отдохнуть на полуострове, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Крымский МостКерченский ПроливМинобороны РФ

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