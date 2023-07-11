Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 190 машин

В полночь 11 июля очередь к Крымскому мосту состояла из 368 авто, к 7 часам утра она сократилась до 85 транспортных средств. По состоянию на 09:00 перед мостом со стороны Тамани находится 190 транспортных средств.

«Ожидание около часа. Со стороны Керчи затруднений нет», — отмечается в сообщении.



Ранее число досмотровых постов на въездах на Крымский мост увеличили для устранения заторов, напоминает RT.

