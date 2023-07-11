Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 190 машин
Почти 200 автомобилей скопились в очереди к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на подходах к переправе.
В полночь 11 июля очередь к Крымскому мосту состояла из 368 авто, к 7 часам утра она сократилась до 85 транспортных средств. По состоянию на 09:00 перед мостом со стороны Тамани находится 190 транспортных средств.
«Ожидание около часа. Со стороны Керчи затруднений нет», — отмечается в сообщении.
Ранее число досмотровых постов на въездах на Крымский мост увеличили для устранения заторов, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru