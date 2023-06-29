Многоуровневый наземный паркинг выставили на торги на юго-западе Москвы
В Москве на торги выставлен многоуровневый, шестиэтажный наземный паркинг на 546 машино-мест в районе Южное Бутово. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, открытый аукцион пройдет 17 июля.
«Кроме стоянки победитель торгов сможет оборудовать часть здания под шиномонтаж, автосервис и магазины сопутствующих товаров», – уточнил глава департамента.
Паркинг расположен на улице Брусилова, которая соединяет Симферопольское и Варшавское шоссе. Рядом есть автосервис, шиномонтаж и АЗС. Здание площадью 16,2 тысячи квадратных метров будет реализовано вместе с земельным участком площадью свыше шести тысяч квадратных метров.
Торги состоятся на электронной торговой площадке «Росэлторг», заявку на участие можно подать до 6 июля. Для этого понадобятся регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru