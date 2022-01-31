Многопрофильный круглосуточный стационар и поликлинику построят в Истре
Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России построят в подмосковной Истре современные многопрофильный круглосуточный стационар и поликлинику. Об этом сообщает «Радио 1».
Так, жители Подмосковья смогут получать высококвалифицированную медицинскую помощь. Сдать объекты в эксплуатацию планируется в 2022 году. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, с Минобороны сотрудничество идет в разных сферах, прежде всего в здравоохранении.
Как отмечается, новые объекты войдут в состав Истринской областной клинической больницы. Стационар рассчитан на 160 коек. В нем будут размещены терапевтическое, хирургическое, травматологическое, гинекологическое и реанимационное отделения.
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