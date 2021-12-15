В Подмосковье выросли темпы строительства школ
Темпы строительства объектов образования в Московской области значительно выросли. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, ввод в эксплуатацию новых школ и образовательных учреждений связан с высоким спросом и заметным приростом населением области.
Как сообщает «Радио 1», глава региона подчеркнул, что строительство объектов социальной инфраструктуры должно успевать за темпами роста населения и, как следствие, улучшать качество жизни людей.
«По президентской программе мы сейчас строим и расширяем «Физтех-лицей», где будет учится в два раза больше учеников. Плюс ещё одна передовая гимназия в Долгопрудном, где мы приступаем к капитальному ремонту, и это даёт высокие результаты», — рассказал Воробьёв.
По оценкам губернатора, в Московской области школы научились строить достаточно быстро. При этом одной из основных задач является не только увеличение темпов, но и контроль качества строительства образовательных учреждений.
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