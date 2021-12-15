В Подмосковье выросли темпы строительства школ

Темпы строительства объектов образования в Московской области значительно выросли. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, ввод в эксплуатацию новых школ и образовательных учреждений связан с высоким спросом и заметным приростом населением области.

Как сообщает «Радио 1», глава региона подчеркнул, что строительство объектов социальной инфраструктуры должно успевать за темпами роста населения и, как следствие, улучшать качество жизни людей.

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«По президентской программе мы сейчас строим и расширяем «Физтех-лицей», где будет учится в два раза больше учеников. Плюс ещё одна передовая гимназия в Долгопрудном, где мы приступаем к капитальному ремонту, и это даёт высокие результаты», — рассказал Воробьёв.

По оценкам губернатора, в Московской области школы научились строить достаточно быстро. При этом одной из основных задач является не только увеличение темпов, но и контроль качества строительства образовательных учреждений.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:ПодмосковьеСтроительствоШкола
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