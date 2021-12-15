В Подмосковье выросли темпы строительства школ

Темпы строительства объектов образования в Московской области значительно выросли. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, ввод в эксплуатацию новых школ и образовательных учреждений связан с высоким спросом и заметным приростом населением области.

Как сообщает «Радио 1», глава региона подчеркнул, что строительство объектов социальной инфраструктуры должно успевать за темпами роста населения и, как следствие, улучшать качество жизни людей.