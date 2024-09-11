Многомиллионное мошенничество раскрыто в петербургском главке МВД

Это подполковник полиции Денис Хрупин. Речь идет о сумме в 31,5 млн рублей. Пострадавший — крупный предприниматель, которому в 2022 году злоумышленники предложили купить земельный участок во Всеволожском районе Ленинградской области, являющийся федеральной собственностью. Аферисты предложили за 45 млн рублей добиться, чтобы правительство РФ перевело земельный участок в категорию сельхозугодий, после чего оказать помощь бизнесмену с получением его в собственность. Когда предприниматель догадался об обмане, он успел отдать злоумышленникам 31,5 млн рублей.

Помимо 40-летнего Хрупина фигурантами дела являются 42-летний Константин Ошлаков и 39-летний житель Кировского района Антон Пустовит. В квартире подполковника провели обыски, он задержан.

Ранее Октябрьский районный суд города Иваново смягчил меру пресечения зампреду правительства Ивановской области, руководителю комплекса социальной сферы Ирине Эрмиш. Подозреваемая в превышении должностных полномочий чиновница отправлена под домашний арест.

