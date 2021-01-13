Многодетные семьи могут получить компенсацию стоимости земли

Многодетным семьям могут начать компенсировать не только стоимость жилья, но и земельного участка, если они отказываются от бесплатной земли. С таким предложением выступили депутаты заксобрания Архангельской области, направив его на рассмотрение в Госдуму, пишет «Парламентская газета».

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Многодетные семьи имеют право бесплатного получения земельного участка с 2015 года. Правила получения земли устанавливают региональные власти. В ряде субъектов семьям предлагают альтернативу в виде выплаты на строительство или покупку недвижимости. Сумма высчитывается из стоимости жилья на участке под ИЖС. Архангельские парламентарии предлагают компенсировать не только стоимость жилья, но и земли под ним.

Депутат Госдумы и член комитета по социальной политике Светлана Бессараб ранее заявила, что правительство РФ увеличит выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, доход которых меньше прожиточного минимума на человека, передает Ura.ru.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗемляМногодетные Семьи
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