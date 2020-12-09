Кабмин не рассматривает расширение льготной ипотеки на «вторичку»

Правительство России рассматривает программу субсидирования ставок по ипотеке только в разрезе первичного рынка недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина.

Напомним, накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить льготную ипотеку на вторичное жилье. Об этом она сказала во время заседания Совета по развитию финансового рынка. По её словам, запущенная весной льготная ипотека для первичного рынка недвижимости в 6,5% годовых оказалась эффективной как для людей, так и для строительной отрасли. Однако, как отметила Матвиенко, есть риск, что инфляция нивелирует эффект от субсидированной ставки.

Спикер Совфеда добавила, что имеет смысл рассмотреть возможность субсидирования вторичной ипотеки, отмечает mk.ru.