«Много букв!»: Вассерман признался, что недолюбливает «Войну и мир»
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что недолюбливал «Войну и мир» Льва Толстого в юном возрасте, потому что там «много букв».
При этом Вассерман отметил, что ему нравились практически все книги из школьной программы. Депутат рассказал, что особенно он любил произведения Александра Пушкина и прочитал даже то, что не входило в школьную программу.
«Пушкин, Маяковский. У них нравилось практически все, что я прочел. Кстати, прочел не только то, что прямо предусмотрено школьной программой», - сказал Вассерман.
Ранее Анатолий Вассерман в разговоре с НСН заявил, что облегченный ЕГЭ вредит образованию, поэтому его надо не отменять, а вернуть прежнее количество экзаменов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru