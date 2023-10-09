«Много букв!»: Вассерман признался, что недолюбливает «Войну и мир»

При этом Вассерман отметил, что ему нравились практически все книги из школьной программы. Депутат рассказал, что особенно он любил произведения Александра Пушкина и прочитал даже то, что не входило в школьную программу.

«Пушкин, Маяковский. У них нравилось практически все, что я прочел. Кстати, прочел не только то, что прямо предусмотрено школьной программой», - сказал Вассерман.

Ранее Анатолий Вассерман в разговоре с НСН заявил, что облегченный ЕГЭ вредит образованию, поэтому его надо не отменять, а вернуть прежнее количество экзаменов, передает «Радиоточка НСН».

