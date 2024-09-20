«Многие хотят!»: Харассмент начальниц назвали «смешным» для россиян

Домогательства женщин-начальниц до подчиненных – редкость для России, однако наши мужчины не буду жаловаться на принуждение к сексу, а даже будут рады, заявила в интервью НСН сексолог Юлия Варра.

Ранее стало известно, что в Китае осудили чиновницу, у которой было 58 любовников-подчиненных. 52-летнюю Чжун Ян за яркую внешность называли «красивым губернатором». Часть мужчин спала с ней из-за страха, а часть – ради привилегий, при этом начальница попала в тюрьму из-за взятки, а не харассмента.