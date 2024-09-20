«Многие хотят!»: Харассмент начальниц назвали «смешным» для россиян

В России масса мужчин, которые очень хотели бы продвинуться по службе через постель, но им не предлагают, сказала в эфире НСН Юлия Варра.

Домогательства женщин-начальниц до подчиненных – редкость для России, однако наши мужчины не буду жаловаться на принуждение к сексу, а даже будут рады, заявила в интервью НСН сексолог Юлия Варра.

Ранее стало известно, что в Китае осудили чиновницу, у которой было 58 любовников-подчиненных. 52-летнюю Чжун Ян за яркую внешность называли «красивым губернатором». Часть мужчин спала с ней из-за страха, а часть – ради привилегий, при этом начальница попала в тюрьму из-за взятки, а не харассмента.

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«Исходя из общей статистики, на 100 случаев мужского абьюза такого рода, может быть, есть один процент женский. Когда женщина использует мужиков по полной и при этом раздает блага со своего плеча, происходит определенная смена ролей. В России это случается довольно редко, но иногда бывает. На Рублевке есть не только богатые мужики, но и богатые женщины. Я знаю реальную историю, когда человек решает вопросы, принося куда нужно всякие чемоданчики, но когда он приходит к одной чиновнице, вместо чемоданчика она стряхивает все со стола и говорит: "Давай!". У нас такое не афишируется. Мы слышали жалобы женщин на то, что «я жертва и меня изнасиловали», но представьте молодых красивых мужиков, которые будут в этой роли рассказывать что-то, сотрудничать со следствием или с прессой, это смешно», - сказала Варра.

По ее мнению, российские мужчины в отличие от китайских не стали бы пугаться приставаний начальниц-женщин, а наоборот, были бы очень рады продвинуться по карьерной лестнице таким путем.

«Мужчина вообще не должен бояться женщин. Если он не хочет или физически не может с ней иметь отношения, он просто уйдет. А если есть какой-то интерес, да еще и повышение по службе, - а почему нет-то? У нас всегда есть масса мужчин, которые бы очень хотели продвинуться куда-то посредством постели. Найти их не составляет труда, но им не предлагают. Это определенный флирт с женской доминацией. Социальные блага или деньги являются некой стимуляцией, но не основой таких отношений. Здесь тоже все происходит по симпатиям. Это также как секретарша с боссом: одна уйдет, а другая будет десять лет верно служить и реализовывать его фантазии, мечтая, что он разведется», - заключила собеседница НСН.

Ранее Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей миллиардера Павла Дурова, заявила о намерении отсудить у него половину компании Telegram, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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