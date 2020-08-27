Многие абитуриенты предпочли региональные вузы

Многие абитуриенты в этом году выбрали региональные вузы. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он пояснил, что это связано с пандемией коронавируса, а также увеличения количества бюджетных мест в региональных учебных заведениях.

Министр отметил, что наиболее заметное влияние на эту тенденцию оказало именно распределение бюджетных мест, передает РИА Новости.

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Фальков напомнил, то в этом году впервые за многие годы было существенно увеличено количество бюджетных мест в вузах.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала об основных трудностях, с которыми столкнутся образовательные учреждения в новом учебном году, передает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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