Многие абитуриенты предпочли региональные вузы
Многие абитуриенты в этом году выбрали региональные вузы. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Он пояснил, что это связано с пандемией коронавируса, а также увеличения количества бюджетных мест в региональных учебных заведениях.
Министр отметил, что наиболее заметное влияние на эту тенденцию оказало именно распределение бюджетных мест, передает РИА Новости.
Фальков напомнил, то в этом году впервые за многие годы было существенно увеличено количество бюджетных мест в вузах.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала об основных трудностях, с которыми столкнутся образовательные учреждения в новом учебном году, передает RT.
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