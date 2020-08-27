Более 1 тыс заявок подали на стажировку в Комплексе соцразвития Москвы

С 10 августа уже более тысячи московских выпускников подали заявки на стажировку «Москва – добрый город» в городском комплексе социального развития, рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

«Эта цифра говорит об интересе молодых людей к социальной сфере, о желании помогать и делать наш город лучше и добрее», - отметила она.

Программа столичных властей позволит выпускникам пройти стажировки по 11 направлениям. Они смогут стать сотрудниками образовательной сферы, работниками центров госуслуг «Мои документы». Молодые люди на практике попробуют освоить кадровое делопроизводство, ознакомятся с техникой по подбору персонала или стать социальным помощником.

Для участников стажировки предусмотрен гибкий график работы по 20 часов в неделю с октября по декабрь 2020 года. Зарплата составит 20195 рублей до вычета налогов. По окончании стажировки лучшим из них предложат трудоустроиться в штат.

Заявки принимаются до 10 сентября. Пройти стажировку смогут 500 молодых людей – выпускники московских вузов 2019-2020 годов или выпускники колледжа не старше 30 лет с постоянной регистрацией в Москве.

