Ветераны попросили Путина перенести парад Победы

Ветеранские организации России обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы 9 мая на более поздний срок — до нормализации обстановки с распространением коронавируса.

Кремль допускает перенос парада Победы с 9 мая

Как отмечает ТАСС, под обращением подписались редседатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил Владимир Епифанов, Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Виктор Ермаков и президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов.

В послании главе государства подчеркивается, что перенос парада Победы — сложное, но справедливое решение. Парад, по словам авторов письма, должен стать торжеством мира и безопасности для всех его участников.

Ранее в Кремле заявляли, что вопрос переноса парада Победы рассматривается, однако окончательное решение еще не принято.

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Фото: НСН//Андрей Поташов
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