Ветераны попросили Путина перенести парад Победы

Как отмечает ТАСС, под обращением подписались редседатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил Владимир Епифанов, Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Виктор Ермаков и президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов.



В послании главе государства подчеркивается, что перенос парада Победы — сложное, но справедливое решение. Парад, по словам авторов письма, должен стать торжеством мира и безопасности для всех его участников.

Ранее в Кремле заявляли, что вопрос переноса парада Победы рассматривается, однако окончательное решение еще не принято.

