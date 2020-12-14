«Мне очень стыдно»: Ефремов написал письмо адвокату семьи Захарова
Михаил Ефремов извинился перед адвокатом Александром Добровинским за свое поведение во время судебных заседаний. Прощения у защитника потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП актер попросил в письме, сообщает Telegram-канал РИА Новости.
«Я взрослый и сознательный человек и никоим образом не должен был так себя вести по отношению к процессуальному противнику. Мне очень стыдно за свое поведение», — написал артист.
Добровинский, в свою очередь, заявил, что ДТП с Ефремовым стало очень важным уроком всем людям, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. «А также всем богатым и знаменитым — мы все равны перед законом», — цитирует адвоката ТАСС.
Ранее Ефремов написал письма с извинениями вдове скончавшегося Захарова - Маргарите, а также младшему сыну погибшего Валерию Захарову, подчеркивает Газета.ру.
Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель фургона, столкнувшегося с внедорожником артиста. Пресненский суд столицы приговорил актёра к 8 годам лишения свободы, позже Мосгорсуд смягчил приговор до 7,5 лет колонии общего режима, сообщает Ura.ru.
Между тем, защита осуждённого Михаила Ефремова обжалует приговор в кассации. Об этом агентству РИА Новости рассказал адвокат артиста Андрей Алешкин. Он считает, что следствие и суд нарушили права на защиту актёра: якобы Ефремову не было известно, «от каких обвинений он должен защищаться» и кому он причинил вред.
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