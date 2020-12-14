«Мне очень стыдно»: Ефремов написал письмо адвокату семьи Захарова

Михаил Ефремов извинился перед адвокатом Александром Добровинским за свое поведение во время судебных заседаний. Прощения у защитника потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП актер попросил в письме, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

«Я взрослый и сознательный человек и никоим образом не должен был так себя вести по отношению к процессуальному противнику. Мне очень стыдно за свое поведение», — написал артист.

Добровинский, в свою очередь, заявил, что ДТП с Ефремовым стало очень важным уроком всем людям, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. «А также всем богатым и знаменитым — мы все равны перед законом», — цитирует адвоката ТАСС.

Ранее Ефремов написал письма с извинениями вдове скончавшегося Захарова - Маргарите, а также младшему сыну погибшего Валерию Захарову, подчеркивает Газета.ру.