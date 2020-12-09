Ефремов написал письмо сыну погибшего в ДТП курьера

Актер Михаил Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом сообщил представитель потерпевших Александр Добровинский.

По словам Добровинского, письмо ему передал Валерий Захаров, сообщает РИА Новости.

В письме Ефремов пишет, что сам потерял отца 20 лет назад и знает, что это такое. По его словам, не проходит и дня, чтобы он не думал о Сергее.

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«Я ежедневно молюсь за упокой его души», - написал Ефремов.

Актер просит проявить милосердие и простить его. Он также пообещал сделать все возможное для Валерия и его семьи.

Ранее Михаил Ефремов направил письмо супруге погибшего Маргарите Захаровой.

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ФОТО: РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда
ТЕГИ:ДТПМихаил Ефремов
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