Ефремов написал письмо сыну погибшего в ДТП курьера

Актер Михаил Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом сообщил представитель потерпевших Александр Добровинский.

По словам Добровинского, письмо ему передал Валерий Захаров, сообщает РИА Новости.

В письме Ефремов пишет, что сам потерял отца 20 лет назад и знает, что это такое. По его словам, не проходит и дня, чтобы он не думал о Сергее.