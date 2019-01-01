Адвокат не исключила оправдательного приговора сестрам Хачатурян

Басманный суд Москвы продлил в среду меру пресечения трем сестрам Хачатурян, подозреваемым в убийстве своего отца: Ангелина, Крестина и Мария продолжат находиться под запретом определенных действий до 28 июля. Девушкам запрещено выходить из дома в ночное время, использовать любые средства связи и общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом, сообщает «Интерфакс». Сейчас девушки ожидают суда. В июне сестрам Хачатурян было предъявлено обвинение — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Лидер движения «За права женщин России», Почётный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН заявила, что не исключает вынесение судом присяжных оправдательного приговора сестрам.

«Помимо того, что их первые показания были признательные, впоследствии они стали давать другие показания и выясняться иные обстоятельства. Что преступление было совершено в чрезвычайных обстоятельствах, отец применял к ним физическое насилие, сексуальные домогательства. Задача суда будет оценить все смягчающие и отягчающие вину обстоятельства и вынести справедливый приговор. То, что они заранее спланировали преступление, договорились и умышленно его совершили – это отягчающее обстоятельство, а смягчающее — то, что потерпевший сам в отношении них совершал противоправные действия», — отметила адвокат.

По мнению Айвар, с учетом общественного резонанса, сестры Хачатурян могут получить либо условный срок, либо вовсе избежат наказания.

«В рядовых случаях по таким обвинениям, как правило, дают в среднем до 10 лет лишения свободы. С учетом общественного резонанса и того, что могут быть установлены смягчающие вину обстоятельства, да еще будет дело рассматривать суд присяжных, у них будет наказание низшего предела с применением условного отбывания наказания. Либо суд присяжных их вообще оправдает», — полагает собеседница НСН.

Адвокат подчеркнула, что сложно давать прогнозы по делу, не будучи участником этого процесса. Ясно одно — что общество раскололось на два фронта: защитников и обвинителей сестер.

«Большинство все-таки за поддержку этих молодых женщин, которые совершили это убийство. Общество считает, что они были доведены до такого отчаянного состояния, что вынуждены были совершить убийство своего родного отца. Другая часть общества считает, что были другие методы воздействия на тирана, насильника: можно было сбежать из дома, заявить в правоохранительные органы и добиваться его наказания. Первые показания говорят, что они совершили особо тяжкое преступление, готовились к нему, спланировали его. А вот действительно и эти показания можно считать правдивыми и не дали ли они их под влиянием какого-то заблуждения или чьего-то совета, - это уже будет разбираться суд», — отметила Лидер движения «За права женщин России».

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Трех сестер Хачатурян обвиняют в убийстве их 57-летнего отца Михаила. Его тело было найдено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве 27 июля 2018 года со множественными колото-резаными ранами. Девушки рассказали, что убили своего отца, так как устали терпеть издевательства с его стороны.

Ранее Ярослав Пакулин, адвокат младшей из сестер Марии Хачатурян, в эфире НСН заявил, что девушек поддерживают не только «звезды», но, что гораздо важнее, простые граждане.

