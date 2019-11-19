Младшую из сестер Хачатурян не будут судить присяжные

Следственный комитет в настоящий момент постановил, что материалы по делу Марии Хачатурян должны рассматриваться отдельно, так как ранее специальная экспертиза признала ее невменяемой на момент совершенного преступления. Следственный комитет на сегодняшний день завершил ознакомление с 30 томами уголовного дела трех сестер.

Адвокаты девушек - Мари Давтян, Алексей Паршин и Алексей Липцер - подготовили ходатайство о прекращении уголовного дела. По мнению стороны защиты, состава преступление в деле нет: их действия можно квалифицировать как необходимую самооборону, так как отец много лет жестоко издевался над своими дочерьми.

