Младшие классы отправлены на досрочные каникулы в Петербурге из-за гриппа и ОРВИ

Число заболевших гриппом и ОРВИ школьников в Петербурге превысило 70 тыс. человек, в связи с этим для младшеклассников решили ввести досрочные каникулы, сообщает в социальной сети «ВКонтакте» вице-губернатор северной столицы Ирина Потехина.

«Особую тревогу вызывает заболеваемость возрастной группы от 7 до 10 лет - в общем количестве болеющих детей их около 70%», - подчеркнула вице-губернатор.

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По ее словам, до 20 декабря школьники с 1 по 4 класс завершат программу второй четверти, но родители при желании могут забрать их на каникулы раньше.

Потехина отметила, что, таким образом, можно будет предотвратить не только заболеваемость самих детей, но и всех членов семьи.

Он также добавила, что школьники с 5 по 11 класс будут учиться в обычном режиме, но если в классе заболевает больше 20% детей, то дети будут переведены на удаленный формат на неделю.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГриппКаникулыСанкт-ПетербургШкольники
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