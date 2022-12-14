Младшие классы отправлены на досрочные каникулы в Петербурге из-за гриппа и ОРВИ

По ее словам, до 20 декабря школьники с 1 по 4 класс завершат программу второй четверти, но родители при желании могут забрать их на каникулы раньше.

Потехина отметила, что, таким образом, можно будет предотвратить не только заболеваемость самих детей, но и всех членов семьи.

Он также добавила, что школьники с 5 по 11 класс будут учиться в обычном режиме, но если в классе заболевает больше 20% детей, то дети будут переведены на удаленный формат на неделю.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

