Захарова обвинила Запад во вмешательстве в работу Международного суда ООН

Международный суд ООН в последнее время стал ареной «юридической войны». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова заявила, что Киев уничтожает свидетелей инсценировки в Буче

Как пишет RT, она отметила, что страны Запада массово вмешиваются в его работу с целью добиться принятия антироссийских решений.

«Эта практика порочна и даже вынудила суд изменить собственный регламент. Попытки давления на суд провалились», - заключила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что страны Запада желают затормозить многополярность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
