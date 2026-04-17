Захарова обвинила Запад во вмешательстве в работу Международного суда ООН
17 апреля 202613:27
Международный суд ООН в последнее время стал ареной «юридической войны». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как пишет RT, она отметила, что страны Запада массово вмешиваются в его работу с целью добиться принятия антироссийских решений.
«Эта практика порочна и даже вынудила суд изменить собственный регламент. Попытки давления на суд провалились», - заключила дипломат.
Ранее Захарова заявила, что страны Запада желают затормозить многополярность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
