Центр похоронных услуг опроверг, что кремация дешевле погребения

Граждане ошибочно думают, что кремация дешевле погребения, но сегодня это не так, заявила руководитель и основатель Центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко в пресс-центре НСН.

«Цены поднялись на ряд услуг и товаров. Кремация зачастую не дешевле сегодня, у людей есть ошибочное мнение. Люди почему-то думают, что кремироваться дешевле. Это не так. Крематории есть далеко не во всех городах, поэтому сюда закладываются транспортные расходы, расходы на водителя, которому оплачивается рабочий день полностью. Именно поэтому выходит дороже в итоге. Надо учитывать, топливо сильно подорожало, что влияет на транспортные расходы», - отметила она.

Крематорий сегодня можно открыть далеко не во всех населенных пунктах, заявил член комиссии по профессиональной квалификации по похоронному делу Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям Антон Авдеев в пресс-центре НСН.

