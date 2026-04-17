Крематорий сегодня можно открыть далеко не во всех населенных пунктах, заявил член комиссии по профессиональной квалификации по похоронному делу Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям Антон Авдеев в пресс-центре НСН.

«Крематории первого типа окупаются в населенных пунктах, где проживает минимум 800 тысяч человек. Это было посчитано по издержкам. В этом случае количество умерших, часть которых кремируется, город может окупать. Это как церковь, которую можно построить только в селе, вокруг которой есть 10-15 деревень. Эти деревни поддерживают церковь. Просто должен быть достаточно большой объем рынка. Крематорий – это не только здание, это технические затраты, на персонал, на разную технику. Нельзя его поставить в населенном пункте, где живет 30 тысяч человек», - отметил он.

В России дорожают похоронные услуги из-за роста издержек, но поднимать цены на нужный процент не получается, поэтому многие организации оказались на грани банкротства, заявил член комиссии по профессиональной квалификации по похоронному делу Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям Антон Авдеев в пресс-центре НСН.

