Азербайджан призвал российские компании инвестировать в проекты в Карабахе

Власти Азербайджана призывают российские компании активно инвестировать в проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре. Об этом заявил вице-премьер республики Шахин Мустафаев.

В ходе заседания Азербайджано-российского делового совета в Баку он указал, что на данных территориях действует «специальный налоговый режим сроком на 10 лет», в том числе освобождение от налога на прибыль.

«А также от НДС и таможенных пошлин на импорт техники, оборудования, сырья. Применяются льготы по обязательному страхованию», - сказал он.

Мустафаев добавил, что компании с российским участием успешно работают в индустриальных зонах Азербайджана.

Ранее президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-азербайджанского взаимодействия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
ТЕГИ:Нагорный КарабахИнвестицииРоссияАзербайджан

Горячие новости

Все новости

партнеры