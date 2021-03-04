Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума

Показатели младенческой смертности в России в 2020 году снизились до минимальных цифр за всю историю страны. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом он рассказал в ходе совещания по развитию системы здравоохранения Тувы. В нём принял участие главы региона Шолбан Кара-оол.

При этом, Мурашко подчеркнул, что по региону динамика младенческой смертности положительная, но тем не менее, остается чуть выше, чем в РФ.

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Между тем, ранее в Росстате заявили о росте рождаемости в сентябре прошлого года в большинстве регионов России – в 74 из 85. Согласно документу, находящемуся в распоряжении НСН, впервые в текущем году число появившихся на свет младенцев превысило число родившихся за аналогичный месяц прошлого года.

Так, в сентябре 2020 года в России родилось 130 тысяч 476 младенцев, что на 9 тысяч превышает показатели сентября 2019-го, и почти на 4 тысячи больше, чем в августе 2020-го. В статистическом ведомстве добавили, что лидерами по рождаемости стали Краснодарский край, Новосибирская область и Дагестан, Башкирия и Приморский край.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиРоссияСмертностьМинздрав
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