Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума

Показатели младенческой смертности в России в 2020 году снизились до минимальных цифр за всю историю страны. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом он рассказал в ходе совещания по развитию системы здравоохранения Тувы. В нём принял участие главы региона Шолбан Кара-оол.

При этом, Мурашко подчеркнул, что по региону динамика младенческой смертности положительная, но тем не менее, остается чуть выше, чем в РФ.