Мизулина заявила о подготовке в РФ протестных акций к 4 ноября
Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что в российских регионах фиксируется появление большого количества экстремистских призывов к проведению протестов на территории страны в День народного единства России 4 ноября, сообщает ТАСС.
По её словам, они подогреваются «из-за рубежа, в первую очередь с территории Украины», а наибольшее количество призывов фиксируется на территории Бурятии, Якутии, Тувы, ряда других регионов.
«Работаем над этой информацией, над этими экстремистскими призывами совместно с правоохранительными органами, МВД в оперативном режиме. Наша команда занимается таким мониторингом», - подчеркнула она.
Мизулина также выразила надежду, что организаторы этих акций потерпят фиаско и не смогут вывести на улицы большого количества людей.
Ранее адвокат, специалист по защите пострадавших от экстремистских организаций и сект Александр Корелов заявил, что в России на фоне эскалации украинского конфликта активизировались псевдорелигиозные организации и деструктивные секты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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