Мизулина заявила о подготовке в РФ протестных акций к 4 ноября

По её словам, они подогреваются «из-за рубежа, в первую очередь с территории Украины», а наибольшее количество призывов фиксируется на территории Бурятии, Якутии, Тувы, ряда других регионов.

«Работаем над этой информацией, над этими экстремистскими призывами совместно с правоохранительными органами, МВД в оперативном режиме. Наша команда занимается таким мониторингом», - подчеркнула она.

Мизулина также выразила надежду, что организаторы этих акций потерпят фиаско и не смогут вывести на улицы большого количества людей.

Ранее адвокат, специалист по защите пострадавших от экстремистских организаций и сект Александр Корелов заявил, что в России на фоне эскалации украинского конфликта активизировались псевдорелигиозные организации и деструктивные секты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».