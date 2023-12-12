Мизулина заявила, что ограничений на работу YouTube не ожидается
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что достойных российских аналогов видеохостингу Youtube в настоящее время нет, сообщает РИА Новости.
На встрече со студентами в Нижнем Новгороде она указала, что им может стать сервис VKplay, однако ему «нужно ещё усовершенствоваться и усовершенствоваться».
«Но аналогов... в ближайшее время не появится. И с точки зрения ограничений Youtube ничего пока не ожидается», - заключила Мизулина.
Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что блокировку YouTube в России сложно реализовать технически, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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