Мизулина заявила, что ограничений на работу YouTube не ожидается

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что достойных российских аналогов видеохостингу Youtube в настоящее время нет, сообщает РИА Новости.

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На встрече со студентами в Нижнем Новгороде она указала, что им может стать сервис VKplay, однако ему «нужно ещё усовершенствоваться и усовершенствоваться».

«Но аналогов... в ближайшее время не появится. И с точки зрения ограничений Youtube ничего пока не ожидается», - заключила Мизулина.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что блокировку YouTube в России сложно реализовать технически, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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