Мизулина заявила, что ограничений на работу YouTube не ожидается

На встрече со студентами в Нижнем Новгороде она указала, что им может стать сервис VKplay, однако ему «нужно ещё усовершенствоваться и усовершенствоваться».

«Но аналогов... в ближайшее время не появится. И с точки зрения ограничений Youtube ничего пока не ожидается», - заключила Мизулина.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что блокировку YouTube в России сложно реализовать технически, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

