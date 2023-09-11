СМИ: Вернувшегося в Россию Даню Милохина отправят в армию

Вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина призовут на срочную службу в российские войска уже этой осенью, пишет Telegram-канал Mash.

По его информацию, Милохин находится на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года, и все эти пять лет у него отсутствовали основания для отсрочки.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила заявку в Минобороны с призывом обратить внимание на популярного блогера, а также разобраться, почему он избегал повесток последние годы. По ее мнению, служба в армии даст Милохину патриотическое воспитание, и сделает его взрослее.

