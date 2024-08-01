Мизулина захотела отсудить у Лебедева и Дудя 10 млн рублей

В своём Telegram-канале она заявила, что это связано с выходом интервью, в котором распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию как организации, так и её самой.

В частности, в беседе с Дудём Лебедев назвал деятельность Мизулиной и её организации «инфотерроризмом», который вреден, так как «отпугивает людей от страны». Он также указал, что государству следует бороться с такими людьми.

«Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей, средства будут направлены на помощь семьям участников СВО», - написала Мизулина.

Ранее Мизулина обвинила чеченского блогера Асхаба Тамаева в мошенничестве и потребовала от него публичных извинений. В ответ министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев встал на защиту блогера и напомнил, что о «руководителях сомнительных организаций» также имеется различная информация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

