Мизулина захотела отсудить у Лебедева и Дудя 10 млн рублей
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина намерена обратиться в суд с иском против дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом).
В своём Telegram-канале она заявила, что это связано с выходом интервью, в котором распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию как организации, так и её самой.
В частности, в беседе с Дудём Лебедев назвал деятельность Мизулиной и её организации «инфотерроризмом», который вреден, так как «отпугивает людей от страны». Он также указал, что государству следует бороться с такими людьми.
«Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей, средства будут направлены на помощь семьям участников СВО», - написала Мизулина.
Ранее Мизулина обвинила чеченского блогера Асхаба Тамаева в мошенничестве и потребовала от него публичных извинений. В ответ министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев встал на защиту блогера и напомнил, что о «руководителях сомнительных организаций» также имеется различная информация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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