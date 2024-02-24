Мизулина спела песню «Вахтерам» Бумбокса вместе с тюменскими курсантами
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина спела песню «Вахтерам» украинской группы «Бумбокс» на встрече с курсантами училища Тюмени. Видео с песней Мизулина опубликовала в своих соцсетях.
Общественница приехала на встречу с учащимися Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова 23 февраля.
Песня «Вахтерам» вышла в середине нулевых и стала одним из главных хитов украинского коллектива. Лидер группы Андрей Хлывнюк всегда поражлся успеху песни, ведь в тексте скрыты сразу несколько отсылок к наркотикам.
«Да, плюшки — это не выпечка. Чивава — это район в Латинской Америке, где были самые большие нарковойны. Тогда это было в новостях, использовал это как метафоры, — рассказывал Хлывнюк в 2018 году в интервью журналистам.
В 2022 году Хлывнюк присоединился к украинской армии.
Ранее Мизулина просила проверить рэпера Пашу Техника (Павел Ивлев) на пропаганду наркотиков, напоминает «Радиоточка НСН».
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