Мизулина сообщила о новой схеме обмана студентов мошенниками

Из них следует, что неизвестные пишут студентам в мессенджере под видом деканата и заявляют, что студент находится в списке тех, кто замечен в мошенничестве с продажей банковских-карт, личных данных и кабинетов.

Мизулина уточнила, что аккаунты педагогов, скорее всего, взламывают или создают поддельные.

Ранее МВД предупредило о новом способе электронного мошенничества. Злоумышленники пытаются получить коды доступа от аккаунтов на портале «Госуслуги» посредством фишингового сайта под видом якобы государственной единой системы оценивания студентов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



