Мизулина сообщила о новой схеме обмана студентов мошенниками

Мошенники стали обманывать студентов, представляясь деканатом, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Мизулина опубликовала скриншоты сообщений, которые прислали ей подписчики.

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Из них следует, что неизвестные пишут студентам в мессенджере под видом деканата и заявляют, что студент находится в списке тех, кто замечен в мошенничестве с продажей банковских-карт, личных данных и кабинетов.

Мизулина уточнила, что аккаунты педагогов, скорее всего, взламывают или создают поддельные.

Ранее МВД предупредило о новом способе электронного мошенничества. Злоумышленники пытаются получить коды доступа от аккаунтов на портале «Госуслуги» посредством фишингового сайта под видом якобы государственной единой системы оценивания студентов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МошенничествоЕлена Мизулина

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