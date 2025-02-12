Мизулина сообщила о новой схеме обмана студентов мошенниками
Мошенники стали обманывать студентов, представляясь деканатом, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
Мизулина опубликовала скриншоты сообщений, которые прислали ей подписчики.
Из них следует, что неизвестные пишут студентам в мессенджере под видом деканата и заявляют, что студент находится в списке тех, кто замечен в мошенничестве с продажей банковских-карт, личных данных и кабинетов.
Мизулина уточнила, что аккаунты педагогов, скорее всего, взламывают или создают поддельные.
Ранее МВД предупредило о новом способе электронного мошенничества. Злоумышленники пытаются получить коды доступа от аккаунтов на портале «Госуслуги» посредством фишингового сайта под видом якобы государственной единой системы оценивания студентов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru