Мизулина сообщила о «давлении» после жалобы на чеченского блогера

По ее словам, Тамаев вовлекает детей в незаконную деятельность онлайн-казино. Мизулина отметила, что также направила материалы в Федеральную налоговую службу.

Глава Лиги безопасного интернета рассказала о давлении на волонтеров, которое оказывают правоохранители в некоторых регионах. Мизулина рекомендовала так не делать и подчеркнула, что религия ислам запрещает участие в азартных играх.

Ранее Мизулина сообщила о том, что главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завело административное дело в отношении рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко), напоминает RT.

