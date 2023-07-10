Мизулина сообщила о «давлении» после жалобы на чеченского блогера

Генпрокуратура поручила чеченской прокуратуре проверить блогера Асхаба Тамаева, написала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Мизулина опубликовала черный список блогеров-нарушителей с рекламой казино

По ее словам, Тамаев вовлекает детей в незаконную деятельность онлайн-казино. Мизулина отметила, что также направила материалы в Федеральную налоговую службу.

Глава Лиги безопасного интернета рассказала о давлении на волонтеров, которое оказывают правоохранители в некоторых регионах. Мизулина рекомендовала так не делать и подчеркнула, что религия ислам запрещает участие в азартных играх.

Ранее Мизулина сообщила о том, что главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завело административное дело в отношении рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко), напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:БлогерЧечняЕлена Мизулина

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