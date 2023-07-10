Мизулина сообщила о «давлении» после жалобы на чеченского блогера
Генпрокуратура поручила чеченской прокуратуре проверить блогера Асхаба Тамаева, написала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.
По ее словам, Тамаев вовлекает детей в незаконную деятельность онлайн-казино. Мизулина отметила, что также направила материалы в Федеральную налоговую службу.
Глава Лиги безопасного интернета рассказала о давлении на волонтеров, которое оказывают правоохранители в некоторых регионах. Мизулина рекомендовала так не делать и подчеркнула, что религия ислам запрещает участие в азартных играх.
Ранее Мизулина сообщила о том, что главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завело административное дело в отношении рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко), напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Возвращение жителей в Шебекино, Новую Таволжанку и Архангельское приостановят на неделю
- Мизулина сообщила о «давлении» после жалобы на чеченского блогера
- Работа Керченской паромной переправы вновь временно приостановлена
- «112»: Умер пострадавший в потасовке с участием Понасенкова
- Reuters: страны стали репатриировать золотые резервы после заморозки российских активов
- На Украине будут производить дроны Bayraktar
- Курский губернатор заявил о повреждении десяти домов в Теткино из-за обстрела ВСУ
- Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана
- СМИ: В России задумались о продаже алкоголя и табака по биометрии
- Маск предположил, что Украина потеряет еще больше территорий при провале контрнаступления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru