Мизулина опубликовала черный список блогеров-нарушителей с рекламой казино
14 июня 202319:14
Гусейн Гасанов, Егор Крид, Юрий Хованский, Асхаб Тамаев и еще 45 стримеров-блогеров попали в черный список главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
В своем Telegram-канале она опубликовала список стримером, которые рекламируют онлайн-казино.
«Некоторые из них «переехали» на альтернативные платформы. Другие пытаются скрывать то, что продолжают заниматься подобной рекламой», – написала Мизулина.
Ее организация направит обращения в Роскомнадзор и ФНС с просьбой ограничить доступ к контенту упомянутых лиц, отметила общественный деятель.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru