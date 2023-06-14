Мизулина опубликовала черный список блогеров-нарушителей с рекламой казино

Гусейн Гасанов, Егор Крид, Юрий Хованский, Асхаб Тамаев и еще 45 стримеров-блогеров попали в черный список главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

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В своем Telegram-канале она опубликовала список стримером, которые рекламируют онлайн-казино.

«Некоторые из них «переехали» на альтернативные платформы. Другие пытаются скрывать то, что продолжают заниматься подобной рекламой», – написала Мизулина.

Ее организация направит обращения в Роскомнадзор и ФНС с просьбой ограничить доступ к контенту упомянутых лиц, отметила общественный деятель.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Мизулина
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