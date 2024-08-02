Мизулина призвала жителей Беслана присоединиться к иску против Лебедева и Дудя
2 августа 202400:19
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала в Telegram жителей Беслана присоединиться к судебному иску против российского дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя (физическое лицо, выполняющее функции иноагента).
«Мы готовы оказать необходимую юридическую поддержку», — заявила она.
Мизулина захотела отсудить у Лебедева и Дудя 10 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru