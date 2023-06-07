Мизулина потребовала проверить трех рэперов на пропаганду наркотиков

В сообщении речь идёт о таких исполнителях, как Kizaru (Олег Нечипоренко), Кишлак (Максим Фисенко) и Big Baby Tape (Егор Ракитин).

«Нами направлены обращения в Следственный комитет, МВД, Генпрокуратуру с просьбой о проведении проверки», – написала Мизулина.

Она добавила, что в последнее время множество артистов стали отказываться от деструктивного контента, и эта тенденция «будет только набирать обороты».

Ранее Мизулина заявила, что срыв концерта рэпера Scally Milano в Санкт-Петербурге может быть связан с наркотическими средствами, сообщают «Невские новости».

