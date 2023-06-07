Мизулина потребовала проверить трех рэперов на пропаганду наркотиков
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале заявила о необходимости проверить российских рэперов на пропаганду наркотиков.
В сообщении речь идёт о таких исполнителях, как Kizaru (Олег Нечипоренко), Кишлак (Максим Фисенко) и Big Baby Tape (Егор Ракитин).
«Нами направлены обращения в Следственный комитет, МВД, Генпрокуратуру с просьбой о проведении проверки», – написала Мизулина.
Она добавила, что в последнее время множество артистов стали отказываться от деструктивного контента, и эта тенденция «будет только набирать обороты».
Ранее Мизулина заявила, что срыв концерта рэпера Scally Milano в Санкт-Петербурге может быть связан с наркотическими средствами, сообщают «Невские новости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru