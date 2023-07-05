Мизулина: полиция завела на рэпера Kizaru административное дело

Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завело административное дело в отношении рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко), написала в своем Telegram-канале директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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По ее словам, МВД проводит проверку на предмет пропаганды наркотиков. Административное дело возбуждено 27 июня, уточнила Мизулина.

Она разместила скрин официального ответа от правоохранительных органов.

Суд в Москве оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иноагентом) за посты без указания статуса. Адвокат исполнителя заявил, что размещенные материалы не являются политическими высказываниями и носят личный характер, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Мизулина
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