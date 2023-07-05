Мизулина: полиция завела на рэпера Kizaru административное дело

По ее словам, МВД проводит проверку на предмет пропаганды наркотиков. Административное дело возбуждено 27 июня, уточнила Мизулина.

Она разместила скрин официального ответа от правоохранительных органов.

Суд в Москве оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иноагентом) за посты без указания статуса. Адвокат исполнителя заявил, что размещенные материалы не являются политическими высказываниями и носят личный характер, передает «Радиоточка НСН».

