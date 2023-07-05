Мизулина: полиция завела на рэпера Kizaru административное дело
Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завело административное дело в отношении рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко), написала в своем Telegram-канале директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
По ее словам, МВД проводит проверку на предмет пропаганды наркотиков. Административное дело возбуждено 27 июня, уточнила Мизулина.
Она разместила скрин официального ответа от правоохранительных органов.
Суд в Москве оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иноагентом) за посты без указания статуса. Адвокат исполнителя заявил, что размещенные материалы не являются политическими высказываниями и носят личный характер, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru