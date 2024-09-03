Мизулина подала в суд на Лебедева и Дудя
Иск о защите чести и достоинства был подан в Лефортовский суд Москвы «Лигой безопасного интернета» и её главой Екатериной Мизулиной.
В пресс-службе организации уточнили, что иск подан против дизайнера и блогера Артемия Лебедева, а также блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом).
Ранее в интервью Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) Лебедев назвал деятельность Мизулиной и её организации «инфотерроризмом», с которым должно бороться государство.
Позже дизайнер извинился за свои высказывания об организации, однако Мизулина заявила, что не принимает извинения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru