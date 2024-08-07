Мизулина отказалась принимать извинения Лебедева
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале заявила, что не принимает извинения перед ней дизайнера и блогера Артемия Лебедева.
По её словам, видео «с так называемыми извинениями» она намерена включить в предмет искового заявления.
«Как и все иные видео с оскорбительными высказываниями в мой адрес и адрес «Лиги безопасного интернета» со стороны этого блогера на площадке VK, опубликованные в течение последнего года», - указала Мизулина.
Ранее в интервью Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) Лебедев назвал деятельность Мизулиной и её организации «инфотерроризмом», с которым должно бороться государство.
Позже дизайнер извинился за свои высказывания об организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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