Мизулина отказалась принимать извинения Лебедева

По её словам, видео «с так называемыми извинениями» она намерена включить в предмет искового заявления.

«Как и все иные видео с оскорбительными высказываниями в мой адрес и адрес «Лиги безопасного интернета» со стороны этого блогера на площадке VK, опубликованные в течение последнего года», - указала Мизулина.

Ранее в интервью Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) Лебедев назвал деятельность Мизулиной и её организации «инфотерроризмом», с которым должно бороться государство.

Позже дизайнер извинился за свои высказывания об организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

