Мизулина оставила автограф ростовскому студенту на необычном месте

Глава Лиги свободного интернета Екатерина Мизулина оставила автограф ростовскому студенту на необычном месте.

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Накануне Мизулина провела большую встречу со студентами ВУЗов Ростова-на-Дону в ДГТУ. На мероприятии один из студентов попросил главу Лиги свободного интернета расписаться на его выбритой голове, видеозаписью делится Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее певец Егор Крид (Егор Булаткин) потребовал взыскать 1 млн рублей с «Лиги безопасного интернета» и главы организации Екатерины Мизулиной по исковому заявлению о защите чести и достоинства, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Мизулина
ТЕГИ:СтудентыЕлена Мизулина

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