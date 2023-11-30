Мизулина оставила автограф ростовскому студенту на необычном месте

Накануне Мизулина провела большую встречу со студентами ВУЗов Ростова-на-Дону в ДГТУ. На мероприятии один из студентов попросил главу Лиги свободного интернета расписаться на его выбритой голове, видеозаписью делится Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее певец Егор Крид (Егор Булаткин) потребовал взыскать 1 млн рублей с «Лиги безопасного интернета» и главы организации Екатерины Мизулиной по исковому заявлению о защите чести и достоинства, отмечает RT.