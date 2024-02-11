Мизулина объяснила инцидент со студентами Казанского университета

В сообщении говорится, что студенты не устроили байкот Мизулиной, а напротив, хотели с ней фотографироваться и для этого направились в фотозону.

«Именно туда и устремился весь зал, когда услышал, что фото делаем в другом месте», – пояснила Мизулина.

Казанский федеральный университет (КФУ) опроверг информацию о том, что студенты якобы массово покинули аудиторию, в которой проходила встреча с Мизуллиной, передает РИА Новости.



Также видео встречи директора Лиги безопасного интернета со студентами Казанского университета опубликовало издание «Гроза» (признано в России иноагентом). На кадрах видно, как студенты, не дожидаясь окончания мероприятия, покидают аудиторию с лектором, передает «Радиоточка НСН».













