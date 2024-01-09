Блогер Сергей Косенко оправдался за ролик с бросанием сына в сугроб
Блогер Сергей Косенко в своих соцсетях после массовой критики в свой адрес оправдался за ролик, на котором бросает младенца в сугроб.
По словам Косенко, он видел похожие ролики в Сети и хотел просто их повторить. Свою задумку блогер объяснил тем, что в скором времени запускает новый проект по вирусному контенту.
При этом Косенко утверждает, что кидал в сугроб куклу, а не своего маленького сына.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко по факту совершения противоправных действий в отношении новорожденного ребенка, напоминает «Радиоточка НСН».
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