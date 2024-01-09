Блогер Сергей Косенко оправдался за ролик с бросанием сына в сугроб

По словам Косенко, он видел похожие ролики в Сети и хотел просто их повторить. Свою задумку блогер объяснил тем, что в скором времени запускает новый проект по вирусному контенту.

При этом Косенко утверждает, что кидал в сугроб куклу, а не своего маленького сына.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко по факту совершения противоправных действий в отношении новорожденного ребенка, напоминает «Радиоточка НСН».

