Мизулина не поддержала проект о регулировке видеоигр
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале, что Лига не будет поддерживать законопроект, регулирующий видеоигры.
По ее словам, проект требует серьезных доработок. Мизулина добавила, что письмо на этот счет будет направлено в Госдуму и Совет Федерации в понедельник.
Она отметила, что настораживает предложение об обязательной идентификации пользователей видеоигр распространителем видеоигры, также ряд формулировок могут быть поняты по-разному.
Госдума собирается в январе принять закон о запрете деструктивного контента. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, депутатам поступает много жалоб на видеоигры, содержащие агрессию, насилие и «пропаганду чуждых нам ценностей». Володин не уточнил, о каких именно играх идет речь, и не назвал конкретные действия, которые собирается предпринять Госдума.
Законодатели не будут запрещать видеоигры, но разработают дополнительные критерии деструктивного контента, который нельзя будет показывать детям и подросткам, заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор: Вспышка оспы обезьян в Китае не говорит об угрозе для России
- В Соцфонде заявили, что максимальная выплата по больничному составит 172 тысячи рублей
- СКР возбудил уголовное дело по факту пожара в Гатчине
- Запись спектакля «Щелкунчик» собрала 8 млн просмотров во «ВКонтакте»
- Студентка погибла, катаясь на тюбинге во время каникул в Казани
- СМИ: В новый пакет санкций США против РФ войдут 180 танкеров
- Рогов: ВС РФ зашли на окраины села Ясеновое в ДНР
- СМИ: Глобальная температура в 2024 году впервые поднялась выше прогнозируемого уровня
- Мишустин назвал важной работу военкоров
- Комитет Госдумы рекомендовал продлить программу маткапитала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru