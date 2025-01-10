Мизулина не поддержала проект о регулировке видеоигр

Она отметила, что настораживает предложение об обязательной идентификации пользователей видеоигр распространителем видеоигры, также ряд формулировок могут быть поняты по-разному.

Госдума собирается в январе принять закон о запрете деструктивного контента. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, депутатам поступает много жалоб на видеоигры, содержащие агрессию, насилие и «пропаганду чуждых нам ценностей». Володин не уточнил, о каких именно играх идет речь, и не назвал конкретные действия, которые собирается предпринять Госдума.

Законодатели не будут запрещать видеоигры, но разработают дополнительные критерии деструктивного контента, который нельзя будет показывать детям и подросткам, заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова «Радиоточке НСН».

