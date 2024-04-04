Mitsubishi отказалась от контрактной сборки в России и ушла с завода в Калуге
Российское представительство Mitsubishi расторгло соглашение о контрактной сборке внедорожников на заводе «ПСМА Рус» под Калугой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы отчетности дочерней компании японского автоконцерна.
По данным издания, при расторжении ранее действующих договоренностей, «дочка» Mitsubishi обязалась выплатить заводу компенсацию в размере 2,9 миллиарда рублей. Выплата была проведена в январе 2024 года.
Автозавод ООО «ПСМА Рус» находился в простое с апреля 2022 года. Предприятие выпускало автомобили по полному циклу.
Ранее сообщалось, что завод начнет выпуск автомобилей Citroen и Peugeot из китайских машинокомплектов, передает «Радиоточка НСН».
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