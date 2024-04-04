Mitsubishi отказалась от контрактной сборки в России и ушла с завода в Калуге

Российское представительство Mitsubishi расторгло соглашение о контрактной сборке внедорожников на заводе «ПСМА Рус» под Калугой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы отчетности дочерней компании японского автоконцерна.

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По данным издания, при расторжении ранее действующих договоренностей, «дочка» Mitsubishi обязалась выплатить заводу компенсацию в размере 2,9 миллиарда рублей. Выплата была проведена в январе 2024 года.

Автозавод ООО «ПСМА Рус» находился в простое с апреля 2022 года. Предприятие выпускало автомобили по полному циклу.

Ранее сообщалось, что завод начнет выпуск автомобилей Citroen и Peugeot из китайских машинокомплектов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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