СМИ: На бывшем заводе Volkswagen под Калугой стоят тысячи немецких и японских иномарок

На бывшем предприятии Volkswagen в Калужской области обнаружили тысячи немецких, японских и китайских автомобилей. Как сообщает Autonews, на территории завода припаркованы несколько тысяч автомобилей. Это машины марки Audi, Toyota, электромобили Avatr и Volkswagen Tyron, продающийся в Китае.

В этом году предприятие намерено перезапустить производство автомобилей, которое было приостановлено в 2022-м.

Бывшие заводы Volkswagen, Peugeot и Volvo возобновят работу в Калужской области

Ранее вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что производство на бывшем заводе Volkswagen под Калугой планируют возобновить в первом полугодии 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Министр напомнил, что предприятие перешло в собственность российской компании «Арт-Финанс».


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ФОТО: РИА Новости
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