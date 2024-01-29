СМИ: На бывшем заводе Volkswagen под Калугой стоят тысячи немецких и японских иномарок

На бывшем предприятии Volkswagen в Калужской области обнаружили тысячи немецких, японских и китайских автомобилей. Как сообщает Autonews, на территории завода припаркованы несколько тысяч автомобилей. Это машины марки Audi, Toyota, электромобили Avatr и Volkswagen Tyron, продающийся в Китае.

В этом году предприятие намерено перезапустить производство автомобилей, которое было приостановлено в 2022-м.