МИЦ «Известия» стал медиахолдингом года на Национальной премии Дзена

В Москве прошла церемония вручения Национальной Премии Дзена «Люди слова». Ее лауреатами стали российские СМИ и представители медиа, служащие ориентиром в мире информации для миллионов людей по всей России. Мультимедийный информационный центр «Известия» стал лучшим в номинации «Медиахолдинг года».

Отмечается, что в 2025 году совокупная аудитория посетителей всех онлайн-ресурсов МИЦ «Известия» составила 795 миллионов человек. Количество подписчиков ресурсов холдинга на платформе «Дзен» составляет более 3,5 миллиона человек.