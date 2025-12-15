МИЦ «Известия» стал медиахолдингом года на Национальной премии Дзена
В Москве прошла церемония вручения Национальной Премии Дзена «Люди слова». Ее лауреатами стали российские СМИ и представители медиа, служащие ориентиром в мире информации для миллионов людей по всей России. Мультимедийный информационный центр «Известия» стал лучшим в номинации «Медиахолдинг года».
Отмечается, что в 2025 году совокупная аудитория посетителей всех онлайн-ресурсов МИЦ «Известия» составила 795 миллионов человек. Количество подписчиков ресурсов холдинга на платформе «Дзен» составляет более 3,5 миллиона человек.
В этом году вручение премии проходило по 14 номинациям, среди которых: «Самое оперативное агентство», «Самое цитируемое агентство», «Международная повестка» и другие.
Награды победителям и лауреатам вручали официальный представитель МИД России Мария Захарова, управляющий директор Дзена Александр Толокольников, писатель и сценарист Александр Цыпкин, блогер Оксана Самойлова и другие.
