«Известия» запустили спецпроект «Вижу Землю!» ко Дню космонавтики

Концепция проекта погружает аудиторию в атмосферу 1960‑х годов — эпохи научных прорывов и веры в будущее. Визуальный стиль отсылает к газетам, журналам и хроникам того времени, а также к эстетике плакатного и монументального искусства, которое сформировало образ космонавта‑героя и символику научного прогресса.



В рамках проекта раскрываются не только ключевые детали исторического полёта, но и его влияние на общество: после подвига Юрия Гагарина тысячи молодых людей увлеклись наукой и техникой — школьники записывались в кружки моделирования и ракетостроения, стремясь внести свой вклад в развитие отрасли.



Особое место в проекте занимают интерактивные элементы: игра «Собери ракету», где можно сконструировать культовые летательные аппараты; симулятор запуска спутников с расчётом траектории для выхода на орбиту; интерактивные карточки с малоизвестными фактами о космосе.



12 апреля 1961 года корабль «Восток‑1» с Юрием Гагариным на борту впервые вышел на орбиту Земли, преодолев её притяжение. Этот полёт стал символом возможностей науки и человеческого стремления к открытиям, вызвав волну ликования по всему миру. Цель спецпроекта «Вижу Землю!» — напомнить о значимости этого достижения и вдохновить новое поколение на изучение науки, технологий и космоса.

