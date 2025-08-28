«Известия» подписали соглашение о сотрудничестве с журналистами из Никарагуа

Совет по коммуникациям и гражданству Никарагуа, который включает в себя около 20 крупнейших изданий и радиостанций страны заключил соглашение о сотрудничестве с российским МИЦ «Известия».

Договор, в частности, предусматривает обмен информацией и эксклюзивными материалами, совместное производство медиа-контента, а также взаимные стажировки журналистов. Гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин отметил, что подходы к деятельности СМИ у сторон соглашения полностью совпадают.

«Мы придерживаемся принципов объективности и всестороннего освещения событий», - рассказал Тюлин.

По его словам, подписанное соглашение позволит МИЦ «Известия» и Совету по коммуникациям и гражданству Никарагуа эффективнее реализовывать задачи и расширять аудиторию на национальном и международном уровнях.



