Митрополита Тихона (Шевкунова) назначили главой Крымской митрополии

Митрополита Тихона (Шевкунова) освободили от должности главы Псковской митрополии решением Синода и этим же решением назначили главой Крымской митрополии, сообщили в РПЦ.

Митрополит Тихон прокомментировал тезис «нет Путина - нет России»

«Преосвященным Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии быть Преосвященному митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону с освобождением его от управления Псковской митрополией...и выражением благодарности за понесенные труды», - говорится по итогам заседания Священного синода Русской православной церкви.

Митрополит Тихон (Шевкунов) был назначен епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии 14 мая 2018 года. 17 мая того же года возведен патриархом Кириллом в сан митрополита.

Ранее Митрополит Тихон призвал не строить иллюзий о русских революциях, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:КрымНазначениеРПЦТихон Шевкунов

Горячие новости

Все новости

партнеры