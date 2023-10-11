Митрополита Тихона (Шевкунова) назначили главой Крымской митрополии
Митрополита Тихона (Шевкунова) освободили от должности главы Псковской митрополии решением Синода и этим же решением назначили главой Крымской митрополии, сообщили в РПЦ.
«Преосвященным Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии быть Преосвященному митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону с освобождением его от управления Псковской митрополией...и выражением благодарности за понесенные труды», - говорится по итогам заседания Священного синода Русской православной церкви.
Митрополит Тихон (Шевкунов) был назначен епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии 14 мая 2018 года. 17 мая того же года возведен патриархом Кириллом в сан митрополита.
Ранее Митрополит Тихон призвал не строить иллюзий о русских революциях, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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