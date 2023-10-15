Митрополит Тихон сравнил назначение в Крымскую митрополию со ссылкой на Колыму

«Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально», — заявил он.



Шевкунов напомнил, что в Крым ссылали Златоуста, Климента и папу Римского.



«Вот и мне — на курорты Колымы», — отметил митрополит.



По словам священнослужителя, Псково-Печерский монастырь останется самым прекрасным и любимым местом в сердце, которое он ни на что не променяет.

Ранее синод Русской православный церкви освобидил митрополита Тихона (Шевкунова) от должности главы Псковской митрополии и назначил его главой Крымской митрополии, сообщили в РПЦ. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



