Митрополит Иларион заявил, что столкнулся с попыткой вымогательства

Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион заявил изданию РБК, что обвинения Вероники Сузуки в домогательствах к ее сыну Георгию являются всего лишь попыткой «состричь деньги».

Он добавил, что не признает обвинения в домогательствах в адрес Георгия Сузуки и готов дать на них ответ в суде.

Митрополит Иларион стал управляющим Будапештско-Венгерской епархией

Митрополит отметил, что познакомился с Вероникой Сузуки заочно еще во времена, когда он работал главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата. В те времена он получил сообщение от Георгия Сузуки, в котором тот выразил желание служить церкви, отмечает газета «Известия».

9 июля митрополит Иларион сообщил, что стал объектом вымогательства. Вероника Сузуки, мать его бывшего иподиакона Георгия Сузуки, требовала с него €384 тыс. за удаление записей, сделанных Георгием в его доме с использованием скрытых устройств, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: © РИА Новости, Владимир Федоренко
ТЕГИ:МошенничествоРПЦ

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