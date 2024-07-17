Митрополит Иларион заявил, что столкнулся с попыткой вымогательства
Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион заявил изданию РБК, что обвинения Вероники Сузуки в домогательствах к ее сыну Георгию являются всего лишь попыткой «состричь деньги».
Он добавил, что не признает обвинения в домогательствах в адрес Георгия Сузуки и готов дать на них ответ в суде.
Митрополит отметил, что познакомился с Вероникой Сузуки заочно еще во времена, когда он работал главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата. В те времена он получил сообщение от Георгия Сузуки, в котором тот выразил желание служить церкви, отмечает газета «Известия».
9 июля митрополит Иларион сообщил, что стал объектом вымогательства. Вероника Сузуки, мать его бывшего иподиакона Георгия Сузуки, требовала с него €384 тыс. за удаление записей, сделанных Георгием в его доме с использованием скрытых устройств, передает «Радиоточка НСН».
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