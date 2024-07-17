Митрополит Иларион заявил, что столкнулся с попыткой вымогательства

Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион заявил изданию РБК, что обвинения Вероники Сузуки в домогательствах к ее сыну Георгию являются всего лишь попыткой «состричь деньги».

Он добавил, что не признает обвинения в домогательствах в адрес Георгия Сузуки и готов дать на них ответ в суде.