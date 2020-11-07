Подозреваемый в нападении на священника в Лионе применил оружие из-за измены жены

Задержанный по подозрению в нападении на греческого православного священника в Лионе сообщил, что пошел на преступление из-за неверности жены. Об этом сообщает газета Parisien.

Во Франции задержали подозреваемого в нападении на лионского священника

Журналисты пишут, что супруга злоумышленника могла быть любовницей пострадавшего священнослужителя.

Нападавший заявил также, что не планировал убивать пострадавшего священника.

О стрельбе около православной церкви в 7-м округе французского города Лион стало известно 31 октября. В результате инцидента священнослужитель был ранен.

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